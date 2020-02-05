عددان من «الشرقية» و«الوسطى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عددان جديدان من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، عن دائرة الثقافة في الشارقة.

العدد الخامس من مجلة «الوسطى»، وثق عبر مجموعة من الملفات التراث الزاخر في المنطقة الوسطى بالشارقة، ورصد حضوره في المشهد الثقافي الإماراتي، عن طريق تركيزه على حياة الإنسان في هذه المنطقة، في راهنها وامتداداتها الثقافية والتراثية، من خلال مجموعة من الموضوعات التنموية والثقافية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان هنا، وتنعكس عليه، ومن ذلك افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حديقة البحيص الجيولوجية، التي تسهم في التعريف بالتاريخ الطبيعي في المنطقة الوسطى، وتثري المعارف الجيولوجية التي تكشف عن بعض تاريخ المنطقة.

وحمل ملف العدد موضوعاً حيوياً هو «الكهرباء في المنطقة الوسطى»، والإنجازات على مستوى الطاقة النظيفة والمستدامة، بوصف الطاقة أحد أهم محركات الفعل التنموي، حيث تبذل حكومة الشارقة جهوداً كبيرة من أجل ضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة في المنطقة الوسطى، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وقد رصدت المجلة العديد من المنجزات التي تحققت في هذه المنطقة، لا سيما على صعيد استبدال الخطوط الهوائية بنظام الكابلات الأرضية، الذي يضمن استدامة التيار الكهربائي، ومشاريع الإنارة التي تزينت بها الشوارع الرئيسية، والفرعية.

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ويسلط العدد أيضاً الضوء على شخصيتين لكل منها قصة نجاحها الخاصة، وتجربتها الملهمة، فنتعرف مع حران الكتبي إلى مسار النجاح والتحديات كنموذج ناجح من أبناء المنطقة، ونسترجع مع راشد الضبعة شريط ذكريات الزمن الجميل والأيام الخوالي، وأبرز ما ميز حياة البادية في الماضي.

وتابعت مجلة «الشرقية» رصد وتيرة التنمية المتسارعة، في كل أرجاء المنطقة، مسلطة الضوء على مختلف الجوانب في مدنها ومناطقها المختلفة، ومن ذلك منطقة النحوة، التي خصص ملف العدد للوقوف على الطفرة التنموية التي عرفتها في مختلف المجالات، رغم طبيعتها الجغرافية القاسية، وصعوبة الحياة فيها سابقاً، حتى باتت من المناطق المتطورة، وشملتها كل جوانب التنمية المستدامة، وامتازت بالتخطيط الخدمي والعمراني الأمثل.

ومن حكايات الناجحين من أبناء المنطقة الشرقية،أجرت المجلة حواراً مع رائد الأعمال محمد الظهوري من مدينة دبا الحصن، الذي استعرض في «درب القمة» تجربته في العمل التجاري، وأبرز المحطات التي مرّ بها خلال مراحل حياته.

وفي جوانب التنمية المتعددة، ومن ذلك قطاع الصيد، سلطت المجلة الضوء على جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، ودورها الداعم للصيادين في كلباء، ومساهمتها في إقرار العديد من التشريعات التي ذللت الصعوبات.