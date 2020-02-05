دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بلاك بيري يودع سوق الهواتف الذكية

أعلنت شركة TCL Communication توقفها عن إنتاج وتصنيع هواتف بلاك بيري الذكية، وذلك بدء من أواخر أغسطس 2020.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن الشركة المسؤولة عن إنتاج وتصنيع هواتف بلاك بيري صرحت في بيان لها عن عزمها التوقف عن إنتاج هذه العلامة التجارية الشهيرة، مع التزامها بتقديم الدعم والمساعدة للهواتف التي يتم بيعها قبل الموعد الذي حددته لإيقاف التصنيع.

تسريبات: هاتف هواوي القادم بـ 7 كاميرات alqiyady 1 تسريبات: هاتف هواوي القادم بـ 7 كاميرات

شاهد أيضاً: تسريبات: هاتف هواوي القادم بـ 7 كاميرات

وقالت الشركة أنه لم يعد لها الحق في تطوير أي أجهزة جديدة تحمل علامة بلاك بيري الشهيرة، وأنه بتاريخ 31 أغسطس المقبل، ستتوقف نهائياً عن صنع هذه الهواتف.

وتوجهت بالشكر إلى كل عملاء الشركة الذين وقفوا إلى جانبها خلال مرحلة تطويرها، مؤكدة أنها ستظل تقدم المساعدة والدعم لمدة عامين لكل من سيشتري هواتف بلاك بيري قبل التاريخ المُعلن أعلاه.

كيف تنقذ هاتفك إذا تعرض للبلل أو سقط في الماء؟ alqiyady 1 كيف تنقذ هاتفك إذا تعرض للبلل أو سقط في الماء؟

شاهد أيضاً: كيف تنقذ هاتفك إذا تعرض للبلل أو سقط في الماء؟

Advertisements

وكانت شركة TCL Communications قد اشترت علامة بلاك بيري منذ عام 2016، والتي أصبحت تمتلك من وقتها حقوق تصنيع وبيع الهواتف الذكية التي تحمل علامتها.

إلا أن مبيعات الشركة شهداً هبوطاً حاداً خلال السنوات التالية، ليترتب عليه اتخاذها هذا القرار.المزيد:

وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020

فيديو: هواتف المستقبل ستتعرق لتخفض حرارتها

هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

تقنية جديدة للحد من حوادث زومبي الهواتف الذكية

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي