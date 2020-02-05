دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أرباح غوغل من إعلانات يوتيوب المزعجة: رقم صادم لن تتخيله

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن أرباح الشركة الأم ألفابت خلال الربع الأخير من عام 2019، والتي تضمنت أرباحها من إعلانات موقع يوتيوب، الذي قامت بشرائه قبل سنوات.

حيث وصلت أرباح غوغل من إعلانات يوتيوب إلى حوالي 5 مليار دولار، وذلك خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فقط من العام الماضي.

ماذا بحث العالم على غوغل خلال 2019؟ alqiyady 1 ماذا بحث العالم على غوغل خلال 2019؟

شاهد أيضاً: ماذا بحث العالم على غوغل خلال 2019؟

وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها غوغل عن أرباحها من يوتيوب، الذي اشترته قبل نحو 15 عاماً مقابل 1.95 مليار دولار.

كما أشارت إلى أن مساهمة موقع يوتيوب في إيرادات الشركة قدُرت بنحو 15 مليار دولار، وهو حوالي 10% من مجمل إيراداتها غوغل.

تحديث جديد من خرائط غوغل لعشاق السفر alqiyady 1 تحديث جديد من خرائط غوغل لعشاق السفر

شاهد أيضاً: تحديث جديد من خرائط غوغل لعشاق السفر

Advertisements

وأضافت التقارير أن محرك بحث غوغل مازال هو أقوى مصدر دخل لشركة ألفابت، حيث حقق مكاسب بلغت أكثر من 27 مليار دولار خلال ذلك الربع.

وفي سياق آخر، كانت غوغل قد أعلنت في الأشهر الماضية عن نيتها حذف الحسابات التي يُثبت كونها غير مجدية تجارياً، وهو ما أثار قلق وغضب الكثيرين من المستخدمين وصناع المحتوى.المزيد:

جيميل يطرح تحديث جديد بميزة غير مسبوقة

هل تتلاعب غوغل بنتائج بحث المستخدمين؟

هذا التحديث الجديد لسياسة يوتيوب يُثير قلق المستخدمين

غوغل تجهز لخطة ثورية بعد استحواذها على شركة Fitbit

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي