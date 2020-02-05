دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة انستجرام تمكنت من تحقيق إيرادات أكثر من يوتيوب في 2019 فيس بوك جوجل

تطبيق انستجرام تمكن من تحقيق 20 مليار دولار في 2019 لصالح فيس بوك ليتفوق على ما حقق يوتيوب لصالح جوجل.

قال أحدث تقارير موقع Bloomberg، أن تطبيق انستجرام تمكن من تحقيق إيرادات وصلت 20 مليون دولار من القيمة الاجمالية لإيرادات فيس بوك خلال عام 2019، ليتفوق بذلك على يوتيوب التي تُعد المنصة الأولى في مقاطع الفيديو حول العالم والتي تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 15 مليار دولار تقريبًا في نفس الفترة.

كانت فيس بوك قد أعلنت قبل أيام عن إيرادات شاملة وصلت 71.1 مليار دولار، ما يعني أن أكثر من ربع الإيرادات التي حققتها الشركة كانت من خلال انستجرام.

يعتمد دخل يوتيوب وانستجرام على الإعلانات بشكل رئيسي، لكن منصة جوجل تشارك معظم إيراداتها من الإعلانات مع صناع المحتوى المتواجدين على المنصة لمساعدتهم على تحقيق دخل من أعمالهم، وهو ما لا يحصل مع فيس بوك ومنصتها انستجرام التي تكتفي بالاحتفاظ بالدخل لنفسها.

على العموم، وصول انستجرام لهذا الرقم من الإيرادات لا يبدو مستغربًا كثيرًا بسبب الارتفاع المتزايد في أعداد المستخدمين والتي وفقًا لفيس بوك في 2018 قد تخطت المليار، ومع الإعلانات الكثيرة التي تظهر أمام كل مستخدم بشكل يومي فالأمر يبدو منطقيًا بعض الشيء.

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بعد الوصول لهذا الكم من الإيرادات، يبقى السؤال المتكرر لدى صناع المحتوى “هل ستقوم انستجرام بمشاركة جزء من دخلها مع صناع المحتوى على غرار يوتيوب؟”، هذا ما ستكشفه الأيام.

المصدر:

Bloomberg

التدوينة انستجرام تمكنت من تحقيق إيرادات أكثر من يوتيوب في 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.