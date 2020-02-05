طلاب عمانيون تحت فحص "كورونا" بالأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة صورة ارشيفية من الصين

صورة ارشيفية من الصينمسقط - الشبيبة

شكر الطلاب العمانيين الذين تم نقلهم جواً من ووهان في الصين الحكومة العمانية لإخراجهم من المنطقة المصابة بالفيروس.

وقال أحد الطلاب الذين تم إجلاؤهم، متحدثًا حصريًا إلى الشبيبة و"تايمز أوف عمان"، "أشكر سفارتي السلطنة في بكين وعمان في الأردن وجميع الجهات الحكومية العمانية على جهودهم في الحفاظ على سلامتنا وصحتنا. بالإضافة إلى ذلك ، أود أن أشكر الأردن على كل الدعم الذي قدموه لنا ، والعطف الذي أظهروه لنا بعد مجيئنا إلى الأردن. "

تم إجلاء الطلاب العمانيين وغيرهم من الطلاب العرب من مقاطعة ووهان في الصين إلى الأردن لمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وهم موجودون حاليًا في مستشفى البشير في العاصمة الأردنية عمان ، حيث تم نقلهم هناك مباشرةً من مطار الملكة علياء الدولي.

الجابري أحد الطلاب الذين تم إجلاؤهم إلى العاصمة الأردنية عمان واختار أن يُعرف فقط باسمه الأخير إنه نظرا لأنهم غادروا الصين على عجلة من أمرهم ، لم يكن معهم أي شيء عندما وصلوا إلى الأردن.

وأوضح الشاب البالغ من العمر 22 عامًا "لقد تحركنا من ووهان في 31 يناير ، ووصلنا إلى الأردن في الساعات الأولى من صباح السبت. وفي الأردن ، يعتني المسؤولون بنا جيدًا. وفحص الفريق الطبي الأردني درجة حرارتنا ثم تم نقلنا إلى مستشفى البشير. اتصلنا بسفارة السلطنة في عمان لمتابعة وضعنا ومساعدتنا ، لأنه لم يكن لدينا أي شيء.

وأضاف الجابري وهو من محافظة مسقط: "زودتنا السفارة بكل ما نحتاجه. جاء مسؤول من السفارة لمقابلتنا مباشرة للاطمئنان على وضعنا وصحتنا. تحدثنا إليه وشاركنا معه وضعنا الحالي وشواغلنا. لقد سمح لنا المسؤولون الأردنيون بالاحتفاظ بهواتفنا معنا ، حتى يتمكن أفراد عائلتي من الاتصال بي ".

على الرغم من حرص الجابري والطلاب العمانيين الآخرين على العودة إلى ديارهم ، إلا أنه من المتوقع أن يبقوا هناك إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يومًا.

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وقال المستشار فيصل الحوسني ، نائب رئيس بعثة السلطنة في الأردن: " اتصلنا بالطبيب الذي كان يقوم بفحص الطلاب العمانيين ، وأكد أن جميع الفحوص تمت على ما يرام ، دون وجود أي سبب للقلق.

وأضاف: "نحن أيضًا على اتصال بالطلاب العمانيين الحاليين وحالتهم جيدة جدًا. لقد قدمنا لهم كل الأشياء التي طلبوها، ونحن نتابع وضعهم، أولاً مع الطلاب أنفسهم، ثم مع السلطات الأردنية والعمانية المختصة."

أضاف الحوسني قائلاً: "أمر وزير الصحة الأردني بعدم خروج أي طالب ، حتى لو كانت حالته الصحية جيدة ، من المستشفى ، حتى بعد انتهاء فترة الحجر الصحي. تم وضع جميع الحالات التي تم إحضارها من الصين في مستشفى واحد مخصص لها في العاصمة عمان. "

كما شاركت طالبة أخرى ، اختارت كذلك الكشف عن اسمها الأخير فقط وهو العلياني إجراءات الفحص التي اتبعتها الفرق الأردنية ، بعد مغادرتها الصين.

وقالت "كنت أنوي العودة من الصين إلى السلطنة في 3 فبراير لكن الحدود أغلقت في 18 يناير ، لذا لم أتمكن من السفر. لم تعرف عائلتي أنني كنت في ووهان لأنني لا أريدهم أن يقلقوا. كان أخي وعمي الوحيدين الذين عرفوا أنني في ووهان ، وعندما علموا بالفيروس ، بدأوا في الاتصال بي لترتيب سفري من الصين ، وكانوا على اتصال وثيق مع السفارة العمانية في الصين.

وأوضحت "وصلنا إلى مطار عمان وكان في استقبالنا فريق صحي أردني. لقد فحصوا درجة حرارة وجوهنا باستخدام أجهزة خاصة. ثم قاموا بنقلنا جميعًا إلى مستشفى البشير ويقومون حاليًا بإجراء فحوصات دورية لدرجة الحرارة والأعراض الأخرى.

وأضافت "نحن جميعا في صحة جيدة. أنا أقيم في غرفة مع فتاة أردنية. وهناك طالب عماني يقيم في الغرفة المجاورة لغرفتي ، والآخر في الطابق العلوي. أنا بصحة جيدة ، وأكل وأنام جيدًا. يتم تلبية احتياجاتنا بشكل صحيح ، ولدينا أطباء جيدون بالقرب منا ، فضلا عن أن زملائي الطلاب معي أيضًا. "

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، هناك 20،630 حالة تم الإبلاغ عنها لفيروس كورونا الجديد من 24 دولة حول العالم. وتوفى أكثر من 400 شخص بسبب المرض. تم تسجيل معظم هذه الحالات في مقاطعة هوبى الصينية ، وعاصمتها ووهان ، مصدر انتشار فيروس كورونا.