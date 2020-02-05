أردوغان: لن ندعم أي خطة لا ترضي أشقاءنا الفلسطينيين

أنقرة/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تدعم أبداً أي خطة لا ترضي الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة.

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وأضاف أردوغان :" الهدف الوحيد للخطة المعلنة (صفقة القرن) هي إضفاء الشرعية على سياسة 70 سنة من الاحتلال والتدمير الإسرائيلي".



وأوضح الرئيس التركي : "لن ندعم أبداً أي خطة لا ترضي أشقاءنا الفلسطينيين".وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة (صفقة القرن)، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.

وتتضمن الخطة، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.