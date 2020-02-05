العراق.. حريق ضخم بمحطة غاز في إقليم كردستان الشمالي

أربيل/ عارف يوسف/ الخليج 365



أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان شمالي العراق الأربعاء اندلاع حريق ضخم بمحطة غاز في محافظة السليمانية (شمال) أسفر عن فقدان نحو ثلث إنتاج الإقليم من الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد أحمد إن الحريق الذي نشب مساء الثلاثاء بجزء من محطة غاز "كورمور" في السليمانية تسبب بإيقاف قسم من المحطة عن العمل، ما تسبب في فقدان 800 ميغاواط من كهرباء الإقليم.



Advertisements

وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة حاليا في الإقليم 3000 ميغاواط، بينما يرتفع استهلاك الطاقة في الإقليم في فصل الشتاء الى 5000 ميغاواط.‎

وأوضح اوميد في تصريحات صحفية أنه تمت السيطرة على الحريق، والوضع مستقر في المحطة، متوقعا عودة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى طبيعته خلال اليوم.

ويعاني العراق أزمة نقص الطاقة الكهربائية منذ عقود، حيث ينتج البلد نحو 13 ألف ميغاواط بينما يحتاج البلد إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.