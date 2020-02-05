شكرا لقرائتكم خبر عن مطار محلي وخط سكة حديد.. أبرز المشروعات لتطوير البنية التحتية بمحافظة الخفجي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يعكف مسؤولون حكوميون واختصاصيون على وضع اللمسات النهائية لمشروع تطوير البنية التحتية لمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية.
ويُتوقع أن يتضمن المشروع إنشاء مطار محلي وخط للسكك الحديدية وربطه بمشروع قطار الخليج، ومدينة صناعية لوجيستية، ومشاريع لخدمات الطاقة، وأخرى سياحية، إضافةً إلى الإنشاءات الحيوية التي لا تتوفر بالمدينة.
وأكد مدير إدارة المشاريع والهندسة في شركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس محسن عيد العتيبي، أن هذا المشروع الطموح تعمل عليه الشركة بالتعاون مع “شيفرون السعودية”، وأنهما سيتعاقدان مع أحد بيوت الخبرة لوضع الخطة الأساسية للمشروع، مضيفاً أنه يهدف لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مدينة الخفجي، وتلبية الحاجات الأساسية للسكان من مواطنين ومقيمين، -وفقاً لـ”الاقتصادية”-.
وكانت المملكة والكويت قد وقعتا في ديسمبر 2019، اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة، ويُنتظر أن تستأنف الخفجي إنتاج النفط في المنطقة المشتركة نهاية فبراير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار محلي وخط سكة حديد.. أبرز المشروعات لتطوير البنية التحتية بمحافظة الخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.