شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم تضبط شاباً أشعل النيران في جهاز «ساهر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة القصيم من ضبط شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بعد أن أقدم على إشعال النار في جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات “ساهر”.
وأكد الحساب الرسمي للأمن العام على “تويتر”، أن شرطة القصيم أوقفت شاباً؛ وذلك بعد توفر الدلائل على قيامه بإضرام النار بجهاز “ساهر”، موضحاً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكان الشاب قد ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بإشعال النار في كاميرا ساهر ليلاً، وفر هارباً.
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