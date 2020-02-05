شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة جوجل تكشف عن أحدث نظاراتها الذكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 طرحت شركة جوجل أحدث إصدار من نظاراتها الذكية Enterprise Edition 2 للحجز والشراء المباشر عبر موقعها الرسمي المخصص لبيع منتجاتها.

Advertisements وذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات أن جوجل تتيح النظارات في إصدارها الأحدث للبيع أخيرا بعد عام كامل من الإعلان عنها رسميا. وتتوفر النظارات الذكية بالسوق الأمريكي بتكلفة 999 دولارا. جدير بالذكر أن الإصدار الأول من نظارات جوجل الذكية، كان قد طرح بتكلفة أعلى من تكلفة الإصدار الحالي، فقد بلغت تكلفة الإصدار الأول عند طرحه منذ 6 سنوات سعر 1500 ألف دولار.

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