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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر تحذف المقاطع المضرة بالسلامة العامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة "تويتر" عملاقة التواصل الاجتماعي، أنها ستصنف منشورات تحتوي على مواد إعلامية يجري التلاعب بها بشكل مخادع، وسيتم حذفها في بعض الحالات.
ويستهدف هذا الإعلان مقاطع الفيديو التي يتم تعديلها ببرمجيات من شأنها خداع المشاهد، حيث تعمل تلك المقاطع في بعض الحالات على نشر محتويات مزيفة عن سياسيين.
وقالت تويتر إنها ربما تصنف مقاطع الفيديو "التي يتم تعديلها بشكل كبير أو مخادع"، وربما تحذف المقاطع المعدلة التي تؤثر على السلامة العامة أو تسبب "ضررا خطيرا".
واكتسبت هذه القضية اهتماما كبيرا أثناء التحضير للانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقالت الشركة: "يجب أن تكون قادرا على العثور على معلومات موثوقة على تويتر.. يعني هذا أن يتم فهم ما إذا كان المحتوى الذي تراه حقيقيا أم مزيفا وتكون لديك القدرة على إيجاد مزيد من السياق حول ما تراه على تويتر".
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