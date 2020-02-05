الطريقة الصحيحة لرفع الأغراض الثقيلة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شددت مجلة "هاوس آرتست" الألمانية على ضرورة حمل الأغراض الثقيلة بشكل صحيح للحفاظ على الظهر وتجنب تشوهات العمود الفقري.



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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن الطريقة الصحيحة لرفع الأغراض الثقيلة تتمثل في الركوع بعض الشيء قبل حمل الغرض، ثم حمله بحيث يكون قريباً من الجزء العلوي من الجسم، على أن يتخذ العمود الفقري وضعاً منتصباً أثناء الرفع.

أما الأغراض الثقيلة للغاية فمن الأفضل أن يتعاون شخصان على رفعها وحملها.