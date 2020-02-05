لماذا يتم الاحتفال بيوم 5 فبراير كـ "يوم عالمي للإنترنت الآمن"؟

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يحتفل العالم يوم 5 فبراير كل عام بما يُسمى بـ "اليوم العالمي للإنترنت الآمن Safer Internet Day"بداية من عام 2004؛ للتوعية بضرورة الاستخدام المسؤول للإنترنت خاصة من قٍبل الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.
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مقدم من: القيادي
الاحتفال الذي بدأ في عام 2004 كان مبادرة من قٍبل الاتحاد الأوروبي والمنظمة الأوروبية للتوعية بشبكة الإنترنت "إنسيف" المهتمة بالقضايا ذات الصلة بالإنترنت، قبل أن يتم في عام 2009 تشكيل لجان لليوم العالمي لإنترنت آمن في الدول لتقوية الروابط فيما بينها وتسهيل وتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بالأمان والسلامة على الإنترنت.
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مقدم من: أخبار 24
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ويُعني مفهوم إنترنت آمن بقاء المعلومات الخاصة تحت سيطرة الشخص المباشرة والكاملة أي عدم إمكانية الوصول لها من قبل أي شخص آخر دون إذن وأن يكون الشخص على علم بالمخاطر المترتبة على السماح لشخص ما بالوصول إلى المعلومات الخاصة.المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.