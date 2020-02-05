شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تنفى رصد أية حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة الفلسطينية رصد أية إصابة بفيروس "كورونا الجديد" فى البلاد حتى اليوم، وقالت وزيرة الصحة مى كيلة - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، إن فلسطين خالية من هذا الفيروس، نافية الإشاعات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول رصد حالة فى محافظة "جنين".

من جهته، أهاب مدير عام الرعاية الصحية الأولية الدكتور كمال الشخرة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الإشاعات، واعتماد الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بهذا الخصوص. وأشار إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشمل سبل الوقاية من هذا المرض والتوصيات التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.



وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.



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وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 252154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الثلاثاء.



وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 18 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.



وأشارت اللجنة إلى أن عدد الحالات الجديدة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد في الصين انخفض لليوم الثاني على التوالي، حيث تلقت تقارير عن 3971 حالة جديدة مشتبه بها يوم الثلاثاء، مقارنة مع 5072 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين و5173 حالة يوم الأحد.



وفى سياق متصل، ذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن دفعة من عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، وصلت إلى الصين أمس، حيث سيخضع العقار لتجارب سريرية لاختبار كفاءته في مكافحة فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في).



وقالت سون يان رونج المسؤولة في الوزارة إن عقار "ريمديسيفير" استخدم في معالجة وباء فيروس إيبولا خارج البلاد، وعلى الرغم من أنه لم يمر بجميع إجراءات التجارب السريرية على فيروس كورونا الجديد في الخارج، إلا أنه أظهر حيوية اختبارية جيدة إلى حد ما في أعمال الأبحاث المحلية ذات الصلة.

