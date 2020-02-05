مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة البيرة فجرا، وداهم عددا من منازلها، مما أدى لوقوع مواجهات مع عشرات الشبان.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان، فيما رشق الأخيرون القوات بالحجارة، والعبوات الحارقة.

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وأفاد مسعفون ميدانيون لمراسل الخليج 365، إنهم قدموا العلاج لعدد من المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم غاز مسيل للدموع.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال "مطلوبين" فلسطينيين لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

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