بغداد.. إصابة 4 متظاهرين وعسكري بجروح في "ساحة الوثبة"

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، إصابة خمسة أشخاص في "ساحة الوثبة" التي يعتصم فيه المحتجون، وسط العاصمة بغداد.

وقالت "قيادة عمليات بغداد" التابعة للجيش، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن أربعة أشخاص أصيبوا في "ساحة الوثبة" بـ"كرات حديدية"، دون أن تذكر مصدرها.

وأضافت أن أحد منتسبي الفوج الثاني بحفظ القانون، أصيب أيضاً بنفس الطريقة، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر البيان أن "القوات الأمنية ما زالت ملتزمة بالتعليمات، ولا يوجد أي احتكاك أو تماس مع المتظاهرين".

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ومساء الثلاثاء، قال مصدر طبي عراقي للأناضول، إن 7 محتجين أصيبوا بجروح، جراء تعرضهم للطعن بالسكاكين والضرب بالهراوات، من قبل ملثمين مجهولين وسط بغداد.

وأضاف المصدر الذي يعمل في دائرة الصحة، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن فرق الصحة المتواجدة قرب "ساحة التحرير"، سجلت 7 إصابات بين صفوف المتظاهرين، جراء تعرضهم لحالات طعن بالسكاكين وضرب بالهراوات، من قبل ملثمين مجهولين.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض المحتجين، تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، السبت، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح.

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