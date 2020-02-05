وزير يمني يعلن مقتل خبراء عسكريين من "حزب الله" وإيران

اليمن/ الخليج 365- وزير الإعلام، قال إن الحوثيين تكبدوا بالمواجهات الأخيرة مئات القتلى بينهم قيادات من "حزب الله" وإيران

- لم يصدر تعليق فوري من قبل الأطراف المذكورة حول ما أورده الوزير معمر الإرياني

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قيادات عسكرية وخبراء من "حزب الله" اللبناني وإيران سقطوا في معارك مع قوات الجيش أثناء إسنادهم لجماعة "الحوثي".

وفي تصريح للوكالة الرسمية "سبأ" فجر الأربعاء، أوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتُوهّم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة".

وذكر أن الجيش وبدعم وإسناد من التحالف العربي، خاض معارك "وجها لوجه مع مرتزقة إيران (في إشارة إلى الحوثيين)" في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء، دون أن يذكر توقيتًا.

وأفاد أن "المليشيا الحوثية تكبدت خلال هذه المواجهات (لم يذكر مدتها) مئات القتلى، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران".

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ويبدو أن الإرياني يقصد بمقتل هؤلاء خلال المعارك التي اندلعت الأسابيع الأخيرة في عدة جبهات بينها مديرية نهم (40 كم شرقي صنعاء).

ولفت الوزير اليمني إلى أن "المعارك ما زالت مستعرة، فيما مليشيا الحوثي تتكتم عن خسائرها الحقيقية".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين أو "حزب الله" أو إيران حول ما أورده الوزير اليمني.



وشدد على أن "المعركة مع المشروع الفارسي ومرتزقته من المليشيا الحوثية فاصلة ومصيرية ونتيجتها الحتمية هي النصر".

ومنذ أسابيع تجددت معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي في عدة جبهات، فيما دعت الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن إلى ضبط النفس ووقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.