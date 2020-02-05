ميسي يغضب من إدارة برشلونة عقب تصريحات أبيدال

صحيفة الخليج الالكترونية

غَضِب الأرجنتيني ليونيل ميسي، من إدارة نادي برشلونة الإسباني عقب تصريحات الفرنسي إريك أبيدال، السكرتير الفني للفريق، حيث أصبحت مهددة بعدما حمل أبيدال المسؤولية للاعبين في إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، مؤكدا أن بعضهم لم يكن يعمل بجد ولم يكونوا راضيين عن عمله.

وعلق ميسي على تصريحات أبيدال، قائلًا: ” مع احترامي للجميع، أنا لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء لكني أعتقد أنه يتعين على الناس التحلي بالمسؤولية بشأن القرارات التي يتخذونها، اللاعبون مسؤولون عما يحدث في أرض الملعب ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تسر الأمور بشكل جيد ” .

وأضاف نجم برشلونة: ” يتعين على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضا وقبل كل شيء القرارات التي يتخذونها، وأخيرا حين تتحدث عن لاعبين يتعين أن تكشف عن أسماء لأنه إذا لم تفعل فإنك تسيء للجميع وتثير جدلا بشأن أشياء غير صحيحة ” .

وكشفت تقارير صحافية، أن أبيدال قام بالاتصال بميسي عدة مرات، لكن الأرجنتيني تجاهل الرد عليه؛ لافتة إلى أن كلمات أبيدال كانت تصور شخصي من الفرنسي لغرفة الملابس مع فالفيردي، ولم يكن يتهم ميسي بهذه الكلمات، فيما يحتاج غضب ميسي لتدخل سريع من إدارة الفريق لاحتواء الأزمة.