ياسر المسحل: لا تخفيض لأعداد الأجانب

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة تخفيض عدد الأجانب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المسحل: اقترحنا على الاتحاد الآسيوي زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا، والموضوع في طور النقاش، ومن الصعب تفعيله بالنسخة الحالية.
وأضاف: بنسبة 99% لن يتم تغيير عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.
وعن الاتهامات الموجهة للجنة الانضباط والأخلاق، قال: كل لجان الانضباط في العالم لا تظهر إعلاميا ولا تبرر قراراتها، ورئيس لجنة الانضباط خبير ومتمرس في الشؤون القانونية، وبعض الحكام الأجانب لا يكتب التقرير النهائي للمباريات.
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