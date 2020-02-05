ياسر المسحل: لا تخفيض لأعداد الأجانب

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة تخفيض عدد الأجانب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المسحل: اقترحنا على الاتحاد الآسيوي زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا، والموضوع في طور النقاش، ومن الصعب تفعيله بالنسخة الحالية.

وأضاف: بنسبة 99% لن يتم تغيير عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

وعن الاتهامات الموجهة للجنة الانضباط والأخلاق، قال: كل لجان الانضباط في العالم لا تظهر إعلاميا ولا تبرر قراراتها، ورئيس لجنة الانضباط خبير ومتمرس في الشؤون القانونية، وبعض الحكام الأجانب لا يكتب التقرير النهائي للمباريات.