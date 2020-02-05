وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
طرحت شركة المياه الوطنية وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء، وذلك بمسميات مهندس مدني، ومهندس الصحة والسلامة والبيئة.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها .
كما اشترطت على المتقدم ألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أى وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
ونوهت بأن التقديم متاح الآن وحتى 4 إبريل المقبل، عبر الروابط التالية :
مهندس مدني اضغط هنا
مهندس الصحة والسلامة والبيئة اضغط هنا
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