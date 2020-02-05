قرار بإعفاء المحامين من التفتيش في المحاكم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر نائب وزير العدل سعد السيف، تعميما للمحاكم كافة، باستثناء المحامين والمحاميات من التفتيش أثناء مراجعاتهم المحاكم.
ويشمل التعميم جميع المحاكم، عدا إجراءات التفتيش في المحاكم الجزائية المتخصصة.
يأتي ذلك على الرغم من أن إجراءات التفتيش المطبقة حاليا في المحاكم، قد منعت مرور أسلحة وأدوات حادة مختلفة كانت بحوزة مراجعين، وتم التعامل معهم وفق النظام.
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