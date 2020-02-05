شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سائق متهور يقود شاحنة بسرعة عالية على الدائري الجنوبي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مواطن من خلال مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، تهور قائد شاحنة والسير بها بسرعة عالية على الطريق الدائري الجنوبي بمدينة الرياض، معرّضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

واستنكر صاحب المقطع السرعة العالية لسائق الشاحنة، لا سيما أنه يتنقل بين مسارات الطريق.

وأعرب رواد موقع التواصل الاجتماعي بـ”تويتر” الذين تداولوا المقطع عن استيائهم وغضبهم، مطالبين الجهات المعنية بضرورة محاسبة قائد الشاحنة بسبب هذه السرعة المتهورة وتجاوزه الخاطئ للسيارات.

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