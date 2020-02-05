أردوغان: لن نسمح للحكومة السورية بالتقدم في إدلب

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن تركيا لن تسمح للحكومة السورية بالتقدم بإدلب شمال غرب سوريا، وذلك عقب مقتل جنود أتراك في هجوم حملت أنقرة القوات السورية مسؤوليته، وفقا لقناة سي إن إن تورك.
كانت تركيا قد حثت روسيا على كبح جماح القوات الحكومية السورية في إدلب بعدما هز الهجوم تعاونا هشا بين أنقرة وموسكو.
وأوضح أردوغان، على متن طائرة أثناء عودته من أوكرانيا، أنه لا توجد حاجة لخلاف خطير مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن، مضيفا أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن دون غضب.
وأردف قائلا أنه ربما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.
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مقدم من: دويتشيه فيليه
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