هل اللحوم الحمراء تهدد بأمراض القلب والموت المبكر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول اللحوم الحمراء مرتين أو أكثر أسبوعيا يزيد من خطورة الإصابة بأمراض القلب.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن من يتناولون اللحوم مرتين أو أكثر أسبوعيا معرضون لخطر الموت المبكر.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في دورية "جيه إيه إم إيه إنترنال ميدسن" الشهرية، إلى أن نسبة الإصابة بأمراض القلب ترتفع بنسبة 7% لدى من يتناولون اللحوم بمعدل متكرر أسبوعيا.

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وأوضحت الدراسة، التي شملت رصد الحميات الغذائية لـ29 ألفا و682 رجلا وسيدة، أن السمك هو الوحيد الذي يعد آمنا تماما، ولكنه غير موجود في وجبات معظم الناس.

وتأتي الدراسة الجديدة عقب ظهور تقرير مثير للجدل العام الماضي أشار إلى أن الصلة بين اللحوم وأمراض القلب ضعيفة للغاية، مؤكدا أنه حتى من يمتنعون عن تناول اللحوم لحماية أنفسهم من أمراض القلب لن تقل لديهم فرص الإصابة بهذه الأمراض.

وقالت نوريات الين، المشرفة على الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة نورث ويسترن في شيكاغو، إن إجراء تغيير ولو كان ضئيلا يمكن أن يكون أمرا جيدا.

وأضافت: "إنه تغيير ضئيل، ولكن يستحق تجربته وهو الحد من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة مثل النقانق".