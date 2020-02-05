كورونا الجديد تسبب في وفاة أكثر من 400 شخص أغلبيتهم من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تتخذ هيئة الأدوية الأوروبية خطوات للإسراع بتطوير لقاحات وأدوية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب في وفاة أكثر من 400 شخص أغلبيتهم الساحقة في الصين.



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وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، بعد انتشار المرض الشبيه بالإنفلونزا، وقال خبراء إن الكثير من سمات المرض لا تزال مجهولة مثل معدل الوفاة الذي يسببه وطرق انتقاله من شخص لآخر.

وقالت الهيئة إنها "مستعدة لدعم مطوري الأدوية بجميع الأدوات التنظيمية المتاحة من أجل تعزيز وتعجيل تطوير إجراءات فعالة لمكافحة ومنع انتشار هذا الفيروس".

وأكدت الهيئة أنها تسعى وراء لقاحات أو مضادات للفيروسات يحتمل وجودها لعلاج أو منع تفشي الفيروس، وتحلل جميع المعلومات المتاحة عن المشاكل التي تعترض مطوري الأدوية للمساعدة في حلها.