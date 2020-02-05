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تطبيق تدابير وقائية في الكويت لمنع انتشار ‫كورونا

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أنشأت خطا يعمل على مدار الساعة دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أنشأت خطا يعمل على مدار الساعة أكد وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، أن وزارته طبقت التدابير الوقائية لمنع انتشار ‫مرض كورونا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن بلاده كانت سباقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل إعلان حالة الطوارئ العالمية.

‏وقال وزير الصحة الكويتي خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمة إنه، منذ انتشار ‫كورونا بادرت وزارة الصحة الكويتية بعمل ورشة طبية وقائية في المنافذ لمواجهة المرض

وأضاف وزير الصحة الكويتي أن وزارته وفرت وسائل الوقاية والمعقمات في المدارس والجامعات والمساجد.

كما أنشأت خطا يعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي استفسار خاص بالمواطنين والمقيمين.

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مقدم من: AFP

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وأكد الصباح على ضرورة عدم السفر للصين إلا في حالة الضرورة، مشيرا إلى أن الأجهزة الحكومية الكويتية ترصد الإشاعات فيما يخص المرض. وأنها قامت في إطار سعيها لمواجهة الإشاعة بمخاطبة وزارة الأوقاف للتحذير من ترويج الإشاعات خلال خطبة الجمعة.

من جهتهم، أكد عدد من النواب ضرورة تكثيف الحملات التوعوية وإنشاء جهاز لإدارة الأزمات، وطالبوا الحكومة بالاهتمام بتعقيم المستشفيات لمنع انتشار الفيروسات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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