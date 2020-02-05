- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
وقال وزير الصحة الكويتي خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمة إنه، منذ انتشار كورونا بادرت وزارة الصحة الكويتية بعمل ورشة طبية وقائية في المنافذ لمواجهة المرض.
وأضاف وزير الصحة الكويتي أن وزارته وفرت وسائل الوقاية والمعقمات في المدارس والجامعات والمساجد.
كما أنشأت خطا يعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي استفسار خاص بالمواطنين والمقيمين.
شاهد ايضا:-
فيروس كورونا المستجد.. هكذا انتشر
مقدم من: AFP
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
سبايس إكس: كبسولة كرو دراغون
سبايس إكس: كبسولة كرو دراغون فيديو بيانيAFP
-
العائلة البريطانية المالكة
صدمة في أروقة قصر باكينغهام بعد تخلي هاري وميغن عن مهماتهما الملكية فيديو بيانيAFP
-
هروب كارلوس غصن من اليابان
القضاء اللبناني يمنع كارلوس غصن من السفر ويطلب ملفه من طوكيو فيديو بيانيAFP
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
فيروس كورونا المستجد.. هكذا انتشر
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
أخبار ذات صلة
وأكد الصباح على ضرورة عدم السفر للصين إلا في حالة الضرورة، مشيرا إلى أن الأجهزة الحكومية الكويتية ترصد الإشاعات فيما يخص المرض. وأنها قامت في إطار سعيها لمواجهة الإشاعة بمخاطبة وزارة الأوقاف للتحذير من ترويج الإشاعات خلال خطبة الجمعة.
من جهتهم، أكد عدد من النواب ضرورة تكثيف الحملات التوعوية وإنشاء جهاز لإدارة الأزمات، وطالبوا الحكومة بالاهتمام بتعقيم المستشفيات لمنع انتشار الفيروسات.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق تدابير وقائية في الكويت لمنع انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.