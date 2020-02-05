شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى كينيا يلتقى مدير منظمة الهجرة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كينيا، الدكتور محمد بن عبدالغني خياط ، في مقر السفارة بالعاصمة نيروبي، مدير منظمة الهجرة العالمية في كينيا، الدكتورة يمانش شارون.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء ، بحث سبل التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة، إضافة إلى الحديث عن وضع العاملين في المملكة.

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يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية، شاركت اليوم في مقر الأمم المتحدة،في الاجتماع التحضيري لمؤتمرالأمم المتحدة للمحيطات لعام 2020.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكد الأمير منصور بن ثنيان مدير إدارة التنمية والبيئة في وزارة الخارجية ممثل المملكة في الاجتماع في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام، مبيناً أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قمة اجندة سياسة حكومة المملكة.

وأبان أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبضمان مستقبل مستدام لمواردها البحرية ذات القيمة العالية، ويترجم ذلك مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982