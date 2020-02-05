لوشيسكو: الهلال مميز دفاعيا ومكتمل

صحيفة الخليج الالكترونية امتدح الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الأول لكرة القدم التنظيم الدفاعي لفريقه خلال المرحلة الماضية من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مستشهداً بأنه ثاني أفضل دفاع في البطولة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المعقود الثلاثاء على هامش مباراة أزرق الرياض مع الرائد دورياً غداً الأربعاء لحساب الجولة الـ17.

وأضاف:« في المباريات الماضية كنا نقدم أداءً مميزاً على مستوى خط الدفاع، والأرقام تؤكد ذلك، حيث أننا نملك ثاني أفضل دفاع بين الأندية»، وتابع:« طريقتنا هي الاستحواذ على الكرة، والبناء السريع للهجمة في ملعب المنافس، لذلك نحن أقوى خط هجوم في الدوري بفارق عن الآخرين، ونحظى بمدافعين مميزين».

وحول مواجهة الرائد، قال:« الفريق مكتمل تقريباً، باستثناء محمد البريك المصاب، والقريب من العودة الأيام المقبلة، تحضرنا جيداً للرائد، هو فريق جيد، ويجيد اللعب بأسلوب دفاعي منظم، ولكننا أعددنا العدة لهذه المباراة».

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