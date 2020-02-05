صحيفة الخليج الالكترونية أختتم فريق التعاون الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة الإتحاد يوم غداً الأربعاء، بمشاركة عبدالمجيد السوط لاعب الفريق والذي انتقل إلى أصفر جدة خلال الانتقالات الشتوية الماضية على أن تبدأ مشاركته معه الموسم المقبل.

ويسعى البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب التعاون إلى الوصول للتشكيل المثالي في مواجهة الاتحاد في ظل الغيابات التي ضربت فريقه وأبرزهم الكاميروني ليندر توامبا وحسن كادش ومحمد أبوسبعان بسبب الإصابة، فيما يغيب عنه البوروندي سيدريك أميسي للإيقاف.

ويأمل الفريق القصيمي في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله في أخر مواجهتين أمام الفيحاء والحزم، ويدخل المواجهة برصيد 27 نقطة في المركز الرابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السواط يقود التعاون أمام الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.