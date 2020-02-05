النصر يوقع مع وليد عبدالله حتى 2023

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صحيفة الخليج الالكترونية
جددت إدارة نادي النصر تعاقدها مع حارس الفريق الكروي الأول وليد عبدالله اليوم الثلاثاء، حتى 2023، بعد اقتراب عقده من النهاية.
وسعت إدارة “السويكت” إلى التوقيع مع الحارس وليد عبدالله قبل انتهاء العقد الحالي، حفاظًا على استقرار الفريق وخصوصًا منطقة الحراسة، حيث يخوض الفريق إلى جانب البطولات المحلية منافسة دوري أبطال آسيا.
وانضم وليد (33 عامًا) إلى النصر قادمًا من الشباب في منتصف موسم 2017، وشارك مع فريقه أساسيًا حتى قدوم جونز مطلع موسم 2019.
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