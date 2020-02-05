سالم الحبسي توج الفائزين.. اليوفي يخطف بطولة الفانوس الكروية

الخليج - حسن القبيسي

حقق فريق اليوفي بطولة الفانوس الثانية التي اختتمت تحت رعاية الاعلامي سالم بن سليم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي والذي قام بتتويج الفائزين بملعب الريم بالرستاق وهي البطولة التي شارك فيها (٤٠ فريقا ) على مستوى السلطنة واقيمت منافساتها في اربع محافظات.

جمع النهائي فريق اليوفي من مسقط و فريق الكبار من صحم والذي انتهى بفوز الاول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. يذكر ان البطولة واللتي تعتبر الأول من نوعها و التي انطلقت من اكثر من شهرين والتي ضمت فرق من أربع محافظات في السلطنة شهدت مباريات قوية وندية عالية في سبيل الظفر باللقب.

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يذكر أن مجموع جوائز البطولة تعدى مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني منها ألف ريال جائزة المركز الأول و ٥٠٠ ريال للمركز الثاني ونصفها لفريق الهلال السعودي صاحب المركز الثالث كما تم السحب على هدايا قيمة للجمهور الذي غطى مدرج ملعب الريم في المباراة النهائية.

وحصل اللاعب محمد العدوي من فريق اليوفي على جائزة أفضل لاعب في البطولة و زميله قيس البلوشي على جائزة أفضل حارس كما توج أدهم الزعابي من فريق الكبار بجائزة هداف البطولة.

وتحقق بطولة الفانوس الكروية نجاحا مستمرا للموسم الثاني على التوالي والتي شهدت مشاركة أوسع في نسختها الثانية، حيث شكر سالم البوسعيدي رئيس اللجنة المنظمة الفرق المشاركة واللجان المنظمة على الجهد الكبير الذي بذلوه لانجاح البطولة، كما شكر كل الشركات الراعية التي ساهمت في دعم البطولة وانجاحها.