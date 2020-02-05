وزير الخارجية ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين بنيجيريا

صحيفة الخليج الالكترونية

نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة في الخارج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، عدنان بن محمود بوسطجي الذي وافته المنية بعد عمر أفنى جله في خدمة وطنه وقيادته.

وتقدم الأمير فيصل بن فرحان بأحر التعازي إلى أسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.