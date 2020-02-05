“وزير الثقافة” يعلن إنشاء مدينة إعلامية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن وزير الثقافة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، عن إنشاء مدينة إعلامية في الرياض ، وقال : إن المدينة الإعلامية ستكون مرحبة بكل الأفكار الملهمة ، ومحفزة للإبداع في التقنية والإعلام والثقافة.

وأضاف سموه عبر صفحتة الرسمية اليوم : لقد وقعت مع “جيري لي” العضو المنتدب في صندوق eWTP Arabia الاستثماري ، وشركة علي كلاود ، التابعة لمجموعة علي بابا ، على تأسيس مقر جديد للصندوق في المدينة الإعلامية ، وهذه خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم.

وبين وزير الثقافة ان المدينة الإعلامية ستكون في حي السفارات بالرياض ، كما وجه سموه الدعوة قائلاً : أدعو أصحاب المشاريع الطموحة سواءً الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة إلى الانضمام إلينا .. اتفاقيات اليوم حزمة أولى والقادم أجمل.