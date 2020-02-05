“وزير الثقافة” يعلن إنشاء مدينة إعلامية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن وزير الثقافة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، عن إنشاء مدينة إعلامية في الرياض ، وقال : إن المدينة الإعلامية ستكون مرحبة بكل الأفكار الملهمة ، ومحفزة للإبداع في التقنية والإعلام والثقافة.
وأضاف سموه عبر صفحتة الرسمية اليوم : لقد وقعت مع “جيري لي” العضو المنتدب في صندوق eWTP Arabia الاستثماري ، وشركة علي كلاود ، التابعة لمجموعة علي بابا ، على تأسيس مقر جديد للصندوق في المدينة الإعلامية ، وهذه خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم.
وبين وزير الثقافة ان المدينة الإعلامية ستكون في حي السفارات بالرياض ، كما وجه سموه الدعوة قائلاً : أدعو أصحاب المشاريع الطموحة سواءً الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة إلى الانضمام إلينا .. اتفاقيات اليوم حزمة أولى والقادم أجمل.
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