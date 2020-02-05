الأرصاد: المملكة تتأثر بكتلة باردة لعدة أيام

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التوقعات تشير إلى تأثر معظم المناطق بكتلة هوائية باردة تبدأ نهاية الأسبوع الجاري. وقال الهيئة في بيان لها: «لا تزال المؤشرات الأولية للتوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار وذلك اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم».

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