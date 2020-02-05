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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائبة رئيس "فيسبوك" تعلن خطبتها بعمر 51 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائبة رئيس فيسبوك تعلن خطبتها بعمر 51
الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365
أعلنت شيريل ساندبرج، نائبة رئيس موقع "فيسبوك"، الإثنين، خطبتها من مدير التسويق توم بيرنثال بعد 5 سنوات على وفاة زوجها.
وكتبت ساندبرج، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ51 في أغسطس/آب، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "توم بيرنثال أنت كل شيء في حياتي. لا يمكن أن أحبك أكثر".
ولفتت ساندبرج، مؤلفة كتاب "لين إن"، الانتباه في عام 2015 بعد وفاة زوجها ديفيد جولدبرج المفاجئة في سن 47 عاما.
كان جولدبرج الرئيس التنفيذي لشركة "سورفي مونكي" للاستطلاعات عبر الإنترنت، وتوفي فجأة بعد سقوطه على جهاز للمشي وتعرضه لإصابة في الرأس بمنتجع راق في المكسيك.
وكتب مارك زوكربيرج، مؤسس "فيسبوك"، في تعليق على منشور ساندبرج: "تليقان ببعضكما بعضا وأنا سعيد جدا لأجلكما".
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