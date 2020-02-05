عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وداعا بلاك بيري.. وقف تصنيع هواتف الشركة نهائيا في أغسطس المقبل

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

كشفت تغريدة نشرتها شركة بلاك بيرى، الاثنين، أن شركةTCL الصينية ستتوقف عن تصنيع هواتف ذكية تحمل علامة بلاك بيرى بحلول نهاية العام، مما ينهى فعليًا الشراكة التى بدأت عام 2016، فإنهاء الشراكة بين TCL و بلاك بيرى سيكون بمثابة موت لإحدى أشهر العلامات التجارية للهواتف الذكية فى العالم.



وقالت بلاك بيرى فى تغريدتها: "نأسف لمشاركتنا، مع ذلك فاعتبارًا من 31 أغسطس 2020، لن تقوم TCL Communication ببيع الهواتف التى تحمل علامة بلاك بيرى، وليس لدى TCL Communication حقوق أخرى فى تصميم أو تصنيع أو بيع أى أجهزة محمولة جديدة من بلاك بيرى."

ووفقا لموقع The Verge الأمريكى، لا تملك بلاك بيرى أى شراكات تصنيع مع شركات أخرى لصنع هواتفها، وقد يؤدى هذا إلى الاختفاء التام لعلامة بلاك بيرى التجارية.

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ولم توضح الشركة بعد ما إذا كانت ستسعى إلى إقامة شراكات مع شركات تصنيع أخرى للحفاظ على هواتفها حية.

تأتى أخبار اتفاقية بلاك بيرى المنقضية مع TCL بعد اختفاء العديد من منتجاتها الأخرى، بما فى ذلك Black Berry Messenger الذى توقف عن العمل منذ العام الماضى، ليصبح أحدث تطبيق ضمن سلسلة من تطبيقات المراسلة القديمة التى تم إيقافها.

منذ حوالى عقد من الزمان ، كان BBM من بين أكثر تطبيقات مراسلة الهواتف شيوعًا فى السوق، حيث أطلق فى عام 2006 ، قبل ظهور تطبيقات الهواتف الذكية الشائعة الآن مثل واتس اب، بثلاث سنوات كاملة.

بالنسبة إلى TCL، قد تعكس نهاية صفقتها مع بلاك بيرى خططها نحو تطوير هواتفها الخاصة، والتى اهتمت بها خلال الأشهر الأخيرة، إذ أعلنت TCL ، وهى شركة صينية تشتهر ببيع أجهزة التلفزيون، عن نواياها فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، فى شهر يناير عن إطلاق خط جديد من الهواتف يسمى TCL 10 Pro و TCL 10L و TCL 10 5G.