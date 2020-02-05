عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خاتم بيتزا من الماس والذهب في عيد الحب بأستراليا

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

في محاولة مبتكرة للاحتفال بعيد الحب في 14 فبراير/ شباط من كل عام، طرحت سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا في أستراليا خاتم خطبة على شكل "شريحة بيتزا" يفوز به أحد الزبائن المحظوظين ليضعه في إصبع إحداهن في يوم الفالنتين.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دومينوز أستراليا صممت خاتم الخطبة ذا اللونين الأصفر والأبيض والأحمر بقيمة 9 آلاف دولار، من الماس والذهب عيار 18، وزينت شريحة البيتزا في الخاتم بالجبن والبيبروني المصنوعين من الياقوت.

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وقال آلان كولينز، مدير التسويق في دومينوز: "البيتزا صنعت لكي نتشاركها مع أحبائنا والأشخاص المقربين إلينا، وأردنا هذا العام تسليط الضوء على عيد الحب بعمل شيء استثنائي".

وللفوز بشريحة البيتزا الياقوتية، يجب تقديم مقطع فيديو مدته 30 ثانية قبل يوم 12 فبراير/ شباط الحالي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمطعم، يشرح فيه المتقدم كيف سيستخدم بيتزا دومينوز في خطبته.

وإذا حالف الحظ أيا من المتقدمين سيتم إخطاره سرا لعدم إتلاف المفاجأة على خطيبته.