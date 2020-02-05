عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع عدد وفيات كورونا في هوبي الصينية إلى 490 شخصا

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

قال التلفزيون الرسمي الصيني، الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 490 شخصا بعد تسجيل 65 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي وسط البلاد.



وأضاف أنه تم اكتشاف 3156 إصابة جديدة في هوبي، مركز اندلاع المرض، ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 24324 إصابة.

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والثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية في الصين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد على مستوى البلاد بلغ 20 ألفاً و438 شخصاً، إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.

وبلغ معدل الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد 2.1%، ما يعني وفاة نحو واحد من بين كل 50 شخصاً ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقال جياو ياهون من اللجنة الصحية في العاصمة الصينية بكين، الثلاثاء، إن معدل الوفاة جراء الفيروس يزداد بشكل ملحوظ في مدينة ووهان، التي كانت أول مكان يتفشى فيه الفيروس؛ حيث يصل معدل الوفاة هناك إلى 4.9%، مقارنة بـ3.1% في جميع إقليم هوبي وسط الصين، وعاصمته ووهان.