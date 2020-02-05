إمكانيات هاتفك ليست مناسبة؟.. 3 ألعاب بديلة توفر متعة PUBG

يجد بعض محبي الألعاب الإلكترونية مشكلة في بعض الأحيان عند ممارسة لعبة PUBG ـ التي تلقى رواجًا حول العالم ـ لكون إمكانيات هواتفهم ليست عالية أو مناسبة لمتطلبات اللعبة.هذه هي أكثر 5 ألعاب مجانية تحقيقًا للربح في 2019.. هل لعبتها من قبل؟ alqiyady 1 هذه هي أكثر 5 ألعاب مجانية تحقيقًا للربح في 2019.. هل لعبتها من قبل؟
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ولكن الأمر لا يُعد مشكلة كبيرة فهناك ألعاب بديلة توفر متعة تجربة لعبة PUBG؛ حيث نستعرض 3 منها في التقرير التالي:
FREE FIRE
تتناسب لعبة FREE FIRE مع الهواتف متوسطة الإمكانيات وهي لعبة قتالية توفر متعة لعبة PUBG.
CALL OF DUTY MOBILE
لا تتطلب لعبة CALL OF DUTY MOBILE أن يكون هاتفك به إمكانيات عالية وهي متاحة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أو أي أو إس.أسرار ومعلومات قد لاتعرفها عن لعبة فورت نايت Fortnite alqiyady 1 أسرار ومعلومات قد لاتعرفها عن لعبة فورت نايت Fortnite
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PUBG LITE
وهي نسخة خفيفة من لعبة PUBG؛ حيث يمكنها العمل على الهواتف ذات الإمكانيات المتوسطة ولكنك ستلاحظ اختلافًا في التقنيات وحجم الجرافيك الموجود بالنسخة الأصلية.المزيد:
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