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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاشات جديدة من إيه أو سي للحماية من الأشعة الضارة الأربعاء 5 فبراير 2020 الخليج 365 طرحت شركة "إيه أو سي AOC" مجموعة من الشاشات الجديدة من سلسلة B2، التي تمتاز بتصميم جذاب وبدون حواف، وتهدف إلى تلبية متطلبات المستخدم العادي.

Advertisements وأوضحت الشركة التايوانية أن المجموعة الجديدة تضم الموديل 22B2H قياس 21.5 بوصة والموديل 24B2XH قياس 23.8 بوصة والموديل 27B2H قياس 27 بوصة. وتعمل الشاشات الجديدة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD(1920 x 1080 بيكسل)، وتوفر الموديلات الجديدة زاوية مشاهدة عريضة تصل إلى 178 درجة. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشات الجديدة من سلسلة B2 على منفذ VGA ومنافذ HDMI ومخرج سماعة الرأس، كما تدعم الشاشات الجديدة تقنية Flicker-Free لحماية العينين، بينما يعمل وضع LowBlue على الحد من انبعاث مكونات الضوء الأزرق الضارة، وبالتالي يحمي العينين في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

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