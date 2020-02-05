عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Babylex.. تطبيق لمتابعة التطور اللغوي لطفلك

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

قام علماء في جامعتي جوتنجن الألمانية وأوسلو النرويجية بتطوير تطبيق لتحليل مدى تطور المفردات اللغوية لدى الطفل.



ويقدر التطبيق Babylex، المتاح مجانا لنظامي التشغيل جوجل أندرويد وأبل آي أو إس، عدد الكلمات، التي يعرفها الطفل، كما أنه يقارن مفردات الطفل مع غيره من الأطفال في نفس العمر والجنس.

ويتم حساب المعلومات باستخدام اختبار مدته دقيقتان يشير فيه الوالدان إلى الكلمات، التي يفهمها الطفل بالفعل ويستطيع استخدامها، من مجموعة مختارة بشكل عشوائي يبلغ عددها 25 كلمة.

Advertisements

ويمكن حفظ النتائج على الهاتف الذكي من أجل متابعة التطور.

ويعمل Babylex مع قاعدة بيانات الكلمات الخاصة بجامعة ستانفورد، التي تحتوي على بيانات المفردات مجهولة المصدر لآلاف من الأطفال.

وهناك من 400 إلى 600 كلمة، وعلى الوالدين الإشارة إلى الكلمات، التي يعرفها طفلهما بالفعل.

وبناء على الإجابات، التي تم إدخالها في التطبيق والإجابات من قاعدة البيانات، يقوم تطبيق Babylex باحتساب عدد الكلمات، التي يعرفها الطفل.