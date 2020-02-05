سلطان لـ«بلدي كلباء»:اهتموا ببلدكم واستمعوا إلى أهلكم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء اليمين القانونية، وذلك قبل ظهر أمس، بمكتب سمو الحاكم.

حضر مراسم أداء القسم كل من، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

وبارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء، تعيينهم بعضوية المجلس، داعياً إياهم إلى الاهتمام ببلدهم ووصاهم بأهلها خيراً والاستماع إلى شكواهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتطوير والارتقاء بالمدينة، مشيراً سموه إلى أن مدينة كلباء تشهد تطوراً كبيراً على المستويات والأصعدة كافة، وبها العديد من المشاريع الخدمية والتطويرية والسياحية التي سترى النور قريباً، وستخدم المدينة وأهلها.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد أصدر المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء برئاسة الدكتور سليمان عبدالله سليمان بن سرحان الزعابي، وعضوية كل من: حسين محمد عيسى بن حسين، وحمد سالم عبيد محمد الزعابي، وزايد عبدالله مسعود الكلباني، وسالم محمد عبدالله خميس الكندي، وسيف خميس سعيد سيف المزروعي، وصالح محمد سعيد جمعة الغمري، والدكتور عبيد صقر صالح حسن المراشدة، وهاشم محمد يعقوب البيرق.

(وام)