الاتحاد الأوروبي: «صفقة القرن» مخالفة للمعايير الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، رفضه لسيادة «إسرائيل» على الأراضي المحتلة منذ 1967، مشيراً إلى أن الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة ب«صفقة القرن»، «لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياً». وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان، إنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي؛ من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وعبّر البيان، عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية إلى «إسرائيل»، التي تنص عليها «صفقة القرن»، وشدد على أن «التقدم في هذا الموضوع لن يمرّ بهدوء». وأكد الاتحاد الأوروبي في البيان، أنه سيواصل تأييد «حل الدولتين» على أساس حدود عام 1967، وأنه «سيستمر في دعم كافة الجهود التي غايتها استئناف العملية السياسية، وفقاً للقانون الدولي، الذي يضمن حقوقاً متساوية، ويكون مقبولاً لجميع الأطراف». وأعاد البيان تأكيد موقف حكومات الاتحاد الأوروبي، المعارض لبناء مستوطنات على أراض احتلتها «إسرائيل»، من ضمنها الضفة الغربية، والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ببيان الاتحاد الأوروبي. وقال المالكي: إن بيان الاتحاد الأوروبي يشكل هزيمة جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودبلوماسية القرصنة التي تمارسها الإدارة الأمريكية، والتي تقوم على التنكر للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، خاصة حقه في بناء دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو/‏حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

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وأكد وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفان، التزام بلاده ب«حل الدولتين» المتفاوض عليه، والقابل للتطبيق مع مراعاة التطلعات المشروعة للطرفين.

وشدد وزير الخارجية البلجيكي في جلسة عامة للبرلمان الفيدرالي، على ضرورة أن تستند المفاوضات إلى احترام المعايير الدولية المتفق عليها والقانون الدولي، بما في ذلك جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتابع: الخطة الأمريكية تبتعد عن المعايير التي كانت تلقى توافقاً في الآراء داخل المجتمع الدولي، مؤكداً أن بلجيكا ترى أن المفاوضات يجب أن تتم بحسن نية بين الطرفين، مصحوبة بتدابير لبناء الثقة، وهي وحدها القادرة على تحقيق سلام دائم وشامل وعادل. وشدد غوفان على أن الإعلانات الأمريكية -«الإسرائيلية» المتعلقة بالضم أحادي الجانب للمستوطنات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية وفي غور الأردن، من غير المحتمل أن تشجع بدقة على استئناف عملية التفاوض بين الطرفين.

وأعاد التذكير بموقف بلاده حول عدم شرعية الاستيطان، وقال: «لقد قامت الحكومة البلجيكية في مجلس الأمن، كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي، وقبل هذا البرلمان، بإدانة الاستيطان، ونددت بمحاولات ضم مناطق كاملة من الضفة الغربية من جانب واحد، موقفنا لم يتغير، وقلت في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 21 يناير/‏كانون الثاني الماضي، إن بلجيكا تعبر بإصرار أن سياسة الاستيطان تقوّض احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتهدد بشكل أساسي حل الدولتين». وأضاف غوفان: إن الاستيطان والخطط الخاصة بالضم أحادي الجانب غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل بوضوح عقبة أمام السلام.

وبحشد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية في هولندا وبمشاركة نشطاء من حركة المقاطعة (بي دي إس) وحقوقيين ومتضامنين هولنديين وأجانب، نظمت وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية؛ وذلك في العاصمة الهولندية أمستردام؛ رفضاً ل«صفقة القرن». (وكالات)