«اتصالات لكتاب الطفل» تثري خيال الصغار في القاهرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة اتصالات، مجموعةً من الجلسات القرائية لكتبٍ حائزةٍ على جوائز فئاتها للعام 2019، وذلك خلال مشاركتها بالدورة ال51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

واشتملت الجلسات التي قدمها الحكواتي هيثم شكري على قراءاتٍ قصصية، للعمل الحائز على «جائزة أفضل نص»: «دمشق.. قصة مدينة»، من تأليف ورسوم آلاء مرتضى، والصادر عن «دار البلسم للنشر والتوزيع» في مصر، والعمل الحائز على جائزة «كتاب العام للطفل»: «س» و«ل» للمؤلف أنس أبو رحمة، ورسوم لبنى طه، والصادرة عن «الدار الأهلية للنشر والتوزيع» في الأردن.

وشهدت الجلسات التي توزّعت ما بين قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب ومكتبة البلسم، تفاعلاً مميزاً من قبل الأطفال وذويهم.

Advertisements

وحول هذه المشاركة قالت مروة العقروبي، رئيس المجلس: «تشكّل مشاركة الجائزة في المعرض فرصةً مميزةً لفتح باب الحوار والتواصل بين الزوّار والكتاب والمبدعين العرب، كما تُترجم هذه المشاركة حرصنا على جذب المزيد من صنّاع المحتوى الإبداعي بما يعكس دور الجائزة الساعي إلى الارتقاء بصناعة كتاب الطفل في الوطن العربي، ودعم العاملين بهذا القطاع».

وأضافت: «تمثل هذه اللقاءات والجلسات التي ينظمها المجلس واحداً من الجهود التي يقودها للتعريف بمؤلفات وإبداعات الكتاب والفنانين الحاصلين على الجائزة، فنحن نؤمن بأن مهمة المؤسسات الثقافية الراعية والمشرفة على الجوائز ليس تكريم المبدعين وحسب، وإنما متابعة جهودهم والعمل على تقريبها لجمهورهم من الكبار والصغار».

وعقدت الجائزة خلال مشاركتها في المعرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية المصرية والعربية والمتخصصين، بحثت معهم سبل الارتقاء بواقع أدب الطفل والخطط المستقبلية لدعم صناعة المحتوى الموجه للأجيال الجديدة.