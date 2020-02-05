منظمة الصحة: «كورونا» ليس وباء عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن فيروس «كورونا» المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة «وباء عالمي». وقالت سيلفي بريان رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة للصحفيين في جنيف «حالياً لسنا في حالة وباء عالمي». لكنها أضافت: «نحن في مرحلة يعد فيها الوباء متعدد البؤر».

وقالت بريان: إنه في الوقت الذي يتم رصد انتقال سريع للفيروس في مقاطعة هوبي، مركز انتشار الوباء، تعد الحالات خارج المقاطعة «حالات انتشار» مع تجمعات متفرقة من حالات العدوى. وأضافت بريان: «نأمل أنه بناء على تلك التدابير في هوبي وأماكن أخرى تم تسجيل انتشار إليها، أن نتمكن من وقف العدوى والتخلص من الفيروس». وقالت المسؤولة الدولية: إن على الأشخاص الذين يعانون عوارض أن يرتدوا قناعاً واقياً؛ لتفادي نقل المرض للآخرين. وبالنسبة للآخرين، قالت بريان: إن «عليهم الانتباه كثيراً، ارتداء القناع لوحده لا يكفي لحمايتهم تماماً». وأضافت: «لذلك يجب غسل اليدين بانتظام؛ لأن الخطر في الواقع هو أن الناس يلمسون أسطحاً ملوثة بالمرض ثم يلمسون أعينهم، والقناع الذي يرتدونه. ولا يوفر القناع بهذه الحالة حماية فعلية». وأودى الفيروس بأكثر من 425 شخصاً، وأصاب 20 ألفاً في الصين، جميعهم تقريباً في مقاطعة هوباي.

وتجاوزت حصيلة الضحايا، عددَ الوفيّات بفيروس «سارس» في الصين القارّية؛ حيث أقرت الحكومة الصينيّة الاثنين ب«قصور» في تحرّكها، مشيرة إلى أنّها بحاجة «ملحّة» إلى أقنعة واقية من ضمن الإجراءات؛ لاحتواء انتشار الوباء.

وارتفع عدد الوفيات المؤكّدة في الصين؛ جرّاء فيروس «كورونا» المستجدّ إلى 425؛ بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي، تسجيل 64 وفاة إضافيّة. وقالت لجنة الصحّة في المقاطعة أيضاً، إنّ هناك زيادةً حادّة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 3235 إصابة جديدة مؤكّدة. وبحسب إحصاءات الحكومة المركزيّة، فإنّ هناك في المجموع 20400 إصابة داخل الأراضي الصينيّة.

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وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 حالة. ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان إن الحالة ال16 المصابة بفيروس (كورونا المستجد) لامرأة من كوريا الجنوبية (42 عاماً) عادت إلى البلاد في 19 يناير/‏كانون الثاني الماضي؛ بعد أن سافرت إلى تايلاند. وأضافت الوكالة إنه تم ظهور أعراض الفيروس على المريضة في 25 يناير الماضي، مشيرة إلى أنها تلقت علاجاً طبياً لأيام عدة غير أن الأعراض لم تتحسن، وتم إخضاعها لفحوص طبية أكدت إصابتها بالفيروس.

كما أكدت سلطات الصحة في ماليزيا وجود حالة إصابة جديدة بين مواطنيها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى عشر حالات. وقالت السلطات: إن المصاب رجل ماليزي يبلغ من العمر 41 عاماً كان قد سافر إلى سنغافورة؛ لحضور اجتماع الشهر الماضي مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية. ولم تظهر أعراض الإصابة على الرجل إلا يوم 29 يناير/‏كانون الثاني؛ أي بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا. وقال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد: إن نتائج فحوص طبية بتاريخ الثالث من فبراير/‏شباط أكدت أن المصاب إضافة إلى رجلا آخر من ووهان يبلغ من العمر 63 عاماً وكان تحت الملاحظة أصيبا بالفيروس.

وأعلنت تايلاند ست حالات إصابة مؤكدة جديدة؛ وهم: أربعة تايلانديين إضافة إلى اثنين من الصين. وتم تسجيل حالات جديدة في الولايات المتحدة من بينها مريض في كاليفورنيا أصيب؛ نتيجة الاتصال الوثيق بشخص في نفس المنزل أصيب بالفيروس في الصين.

وهذه العدوى الثانية التي تنتقل من إنسان لآخر بالولايات المتحدة؛ بعد حالة أخرى شبيهة تم رصدها في إيلينوي خلال الأسبوع الماضي. وقالت الدكتورة نانسي‭‭‭ ‬‬‬مسونيير مديرة المركز القومي للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي «نتوقع أن نرى حالات أخرى لانتقال المرض من شخص لآخر». وقال مسؤول روسي كبير: إن بلاده في حالة تأهب؛ تحسباً لانتشار فيروس «كورونا» على نطاق واسع؛ حيث أغلقت بعض المدارس أبوابها، وألغيت مناسبات عامة في بعض المناطق، إلا أن المسؤولين أرجعوا هذه القرارات إلى الإنفلونزا.

وسجلت هونج كونج أول حالة وفاة وهي الحالة الثانية خارج بر الصين الرئيسي نتيجة الوباء بعدما أعلنت الفلبين الأحد وفاة مواطن صيني من ووهان على أراضيها .(وكالات)