محمد بن زايد وميتسوتاكيس: نرفض أي إجراءات تهدد استقرار المتوسط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بزيارة رئيس الوزراء اليوناني، مشيراً إلى أنها تأتي في توقيت مهم، وتكتسب قدراً كبيراً من الأهمية، وسيكون لها أثر كبير في توثيق وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقال سموه: إن العلاقات الإماراتية - اليونانية تتسم بالعمق والتميز والخصوصية، وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة وتوافق الرؤى والتوجهات.

تناول اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي - العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة للمضي قدماً في تطوير أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وصولاً إلى هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة القادمة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تطوير وترقية العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى البنية التحتية والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى.

وفي هذا السياق عبر الجانبان عن حرصهما المتبادل على توسيع آفاق التعاون وإيجاد فرص جديدة لتوثيق العمل المشترك على المستويات كافة، بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين في التنمية والتقدم.

كما بحث سموه ورئيس الوزراء اليوناني، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة شرق البحر المتوسط وليبيا، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان توافق وجهات النظر الإماراتية - اليونانية في دعم العمل على إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا تلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والسلام، وتضع حداً لتدفق العناصر الإرهابية إلى أراضيها.. وعبرا عن مساندتهما الجهود الدولية والإقليمية في هذا الخصوص. كما شدد الطرفان على رفض أي سياسات أو إجراءات تهدد الاستقرار في البحر المتوسط، لما له من أهمية كبرى بالنسبة إلى الأمن والسلم الدوليين، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي بشأن الحدود البحرية والتعامل مع موارد النفط والغاز في المنطقة.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتورة كاثرين بورا سفيرة الجمهورية اليونانية لدى الدولة.

وكان الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي استقبل أمس في واحة الكرامة كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد.

وفي ختام الجولة قام رئيس الوزراء اليوناني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لتضحيات وبطولات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما غادر أمس كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد كان في وداعه والوفد المرافق - في مطار الرئاسة - سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.(وام)