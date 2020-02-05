العراق.. الرافضون لعلاوي يشتبكون مع أنصار الصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”

واصل المتظاهرون العراقيون في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، أمس، احتشادهم في ساحات التظاهر للمطالبة بتنفيذ مطالبهم التي خرجوا من أجلها منذ أكثر من أربعة اشهر، وجدد المتظاهرون رفضهم لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لأنه ينتمي لمنظومة الأحزاب والعملية السياسية التي تشكلت بعد عام 2003، في وقت عزز طلاب الجامعات ساحات التظاهر بآلاف المتظاهرين، في حين اندلعت اشتباكات جديدة بين المتظاهرين وأصحاب «القبعات الزرقاء» التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حين حذر زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، من مؤامرة لإجهاض الانتخابات المبكرة.

ففي العاصمة بغداد، عزز طلبة الجامعات والمدارس المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد. وجدد المتظاهرون رفضهم لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد مصدر من داخل التظاهرات، أن «بعض المتظاهرين من الطلبة تعرضوا إلى الضرب من قبل أصحاب القبعات الزرقاء»، بينما أشارت مصادر متابعة إلى أن المتظاهرين تمكنوا من طرد أنصار الصدر (القبعات الزرقاء) من ساحة التحرير واستعادة المطعم التركي فيها.

من جانبه، حدد الصدر، دور أصحاب «القبعات الزرقاء»، مشيراً إلى أنه ليس من واجبهم «الدفاع عنه أو قمع الأصوات التي تهتف ضده». وقال الصدر في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلمياً، وليس من واجبها الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي.. شكراً لكم».

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وفي كربلاء أكد طلبة الجامعات رفضهم تكليف محمد علاوي لعدم توافر الشروط المطلوبة، وشددوا على استمرارهم في المطالبة بإجراء انتخابات مبكره وترشيح شخصية مستقلة بعيدة عن الانتماءات الحزبية.

وأبدى المتظاهرون استغرابهم من تكليف شخصية كانت منتمية للكتل السياسية والحكومات السابقة والحالية رغم وجود الكثير من الأشخاص المستقلين في البلاد الذين يرغبون بتكليفهم لخدمة مصالح الشعب العراقي.

وفي الناصرية، أقدم متظاهرون على قطع جسور النصر والحضارات والزيتون في المدينة، ما أدى إلى حدوث زخم مروري في المناطق القريبة من هذه الجسور.

في النجف، اتفق المحافظ لؤي الياسري مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب القبعات الزرقاء من الشوارع. وقال الياسري في بيان، إنه «تم الاتفاق مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب القبعات الزرقاء من الشوارع على أن يكون عملها الإسناد لحفظ الأمن والنظام للمدارس ودوائر الدولة ومنع أي عملية تخريب للنظام العام والمصالح العامة والخاصة وبإشراف القوات الأمنية في المحافظة». وطالب الياسري ب«تجنب حمل السلاح بكل أنواعه»، مشدداً على «ضرورة التعاون لتكون المحافظة عنواناً للسلم والسلام».

وأكد زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، أن عدة أطراف داخلية وإقليمية أعدت خططاً لإجهاض مطالب الجماهير الوطنية. وقال علاوي في تغريدة له على موقع «تويتر»، إن «أطراف داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الأوضاع الحالية وإجهاض مطالب الجماهير الوطنية بإجراء الانتخابات المبكرة». ودعا علاوي «القوى السياسية الوطنية والحراك الجماهيري السلمي للانتباه وإيقاف هذه المؤامرة الجديدة».