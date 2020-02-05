منال بنت محمد: منتدى المرأة العالمي يبرز الالتزام بدعم النساء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن استضافة دبي لمنتدى المرأة العالمي للمرة الثانية يؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، ويبرز التزام الدولة وجهودها الحثيثة في دعم المرأة وتعزيز مساهماتها في شتى المجالات.

وقالت سموها إن الدعم الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة، منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي أثمر إنجازات نوعية في كافة القطاعات، جعل الإمارات مؤثراً عالمياً في ملف المرأة، مشيرةً سموها إلى أن المبادرات النوعية التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.



تحقيق الهدف



وأكدت سموها حرص كافة مؤسسات الدولة على تكثيف جهودها لتكون الإمارات الأولى عالمياً في ملف المرأة، وأن الإمارات قطعت بالفعل أشواطاً كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف عبر العديد من التشريعات والمبادرات الداعمة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتصبح في مصاف الدول صاحبة أعلى المعدلات العالمية من حيث التمثيل البرلماني للمرأة بعد ارتفاع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما كان لحزمة المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور كبير في دعم المرأة في كافة المجالات ورفع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.



فعاليات المنتدى



جاء ذلك بمناسبة إعلان مؤسسة دبي للمرأة أمس، عن برنامج فعاليات منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي تنظمه تحت شعار «قوة التأثير» يومي 16 و17 فبراير الجاري بمدينة جميرا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم الإعلان عن برنامج المنتدى وقائمة المتحدثين والشركاء خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة دبي للمرأة في المقر الجديد للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتحدثت فيه منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، وهالة بدري المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، ولمياء عبدالعزيز خان، المديرة التنفيذية لمنتدى المرأة العالمي دبي، بحضور شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

وتستعرض سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمام المنتدى آليات تحقيق رؤية القيادة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي وعالمي طموح للإبداع والابتكار عن طريق الثقافة والفنون، وستشارك سموها الحضور رؤيتها القيادية لمسار دبي الثقافي حاضراً ومستقبلاً.



الإمارات نموذج عالمي

Advertisements



وتحدثت منى المري عن مدلول شعار المنتدى «قوة التأثير»، حيث أكدت أن التأثير الإيجابي يُسهم في تحسين الحياة ويُلهم الشعوب والأمم، مستشهدة في ذلك بالتجربة الإماراتية وقالت: «إذا نظرنا إلى دولة الإمارات نجد أن تأثير قيادتنا الرشيدة ورؤيتها على مدار الخمسين عاماً الماضية جعل من اسم دولة الإمارات مرادفاً للإنجازات غير المسبوقة ونموذجاً عالمياً ملهماً للنجاح في كيفية تحويل التحديات إلى فرص»، مضيفةً أن هذه الرؤية سيمتد تأثيرها ليجعل من الخمسين عاماً القادمة أكثر ريادةً وتميزاً.

وأكدت أن منتدى المرأة العالمي يمثل نقلة نوعية ويبرز الدور الذي تقوم به دولة الإمارات على المستوى العالمي، والأهمية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لملف المرأة منذ بدايات الاتحاد، وبدعم كبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضافت منى المري أن المنتدى يشكل عاملاً مهماً في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبالأخص الهدف الخامس المعني ب«تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات» والهدف ال 17 المعني ب «تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة».



حوار بنّاء



من جانبها قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»: «نفخر بدعمنا للدورة الثانية للمنتدى كشريك ثقافي، في إطار مساعينا الرامية إلى إقامة جسور الحوار البنّاء بين شتّى الحضارات والثقافات، لاسيما أنه يتيح لنا فرصة ثمينة للاطلاع على أهم التجارب العالمية الناجحة، والتفاعل مع نخبة من القادة والخبراء العالميين لتبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية ودعم قدرات المرأة وتمكينها في مختلف المجتمعات».



بيئة إيجابية



وأشارت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: إجمالي الموظفات في هيئة كهرباء ومياه دبي بلغ حتى نهاية العام الماضي، 1933 موظفة يعملن بكفاءة واقتدار في بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية.

وقالت لمياء خان إن المنتدى يشهد في دورته الجديدة مشاركة نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالمياً، من بينهم مسؤولو عدد من المنظمات الدولية الداعمة لدور المرأة وعدد من رؤساء الوزراء والوزراء وقادة الفكر والخبراء من جميع أنحاء العالم.



الأكبر من نوعه عالمياً



أوضحت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، أن تنظيم منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، بهذا المستوى العالمي يترجم حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم المرأة في مختلف المجالات من خلال العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تصقل إمكاناتها وتعزز ريادتها، كما يعكس اهتمام سموها بتعزيز الشراكات العالمية والإقليمية لمؤسسة دبي للمرأة، بما يسهم في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2017 - 2021، مشيرةً إلى أن المنتدى هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها حيث يستقطب 3000 شخصية من 87 دولة، وتعقد خلاله 60 جلسة نقاشية يتحدث فيها 100 مسؤولاً محلياً وعالمياً، إضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية والمتحدثين الملهمين في مجالات عديدة.