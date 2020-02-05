«العدوى».. فيلم أمريكي يحاكي تفاصيل «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

لا يمكن لصناع السينما، أو بالأحرى مؤلفي رواياتها، أن يكونوا من العرّافين وقارئي البخت والمستقبل، ولا من السحرة والمشعوذين. قد يجيدون قراءة الحاضر، وخفايا كواليس السياسة وتوجهاتها، ويراقبون تطورات المجتمعات، وتفاعلات الناس وتطلعاتهم، ووفقها يبنون قصوراً من روايات ليست حالمة دائماً، بل تتماس مع الواقع، وتتكهن أحياناً بشكل المستقبل وما قد يحدث بعد عشر، أو عشرين سنة، أو أكثر. ومع تكرار «المصادفات الغريبة» التي نراها أولاً على الشاشة، ثم نجدها أمامنا في الواقع، ومع ظهور فيروس «كورونا» المنطلق من ووهان في الصين، وسرعة انتشاره المخيفة في دول متفرقة في العالم، استعادت ذاكرتنا فيلم «العدوى» الذي شاهدناه عام 2011، ويكاد يكون متطابقاً مع ما نراه اليوم. لذا كان من المهم العودة إلى الفيلم وتفاصيله لمعرفة ماذا جاء فيه، ولماذا يربط الناس بينه وبين «كورونا»، وأي صدفة هذه؟

المخرج ستيفن سوديربيرج، والكاتب سكوت بيرنز، قدما في العام 2011 أحد الأفلام المرعبة، التي أحدثت ضجة حول الفيروس الآتي من الصين، ومصدره الرئيسي «خفاش»، أكل الموز وطار إلى إحدى المزارع، تعلّق في سقفها فسقط منه الفتات فانتقل بدوره إلى أحد الخنازير الذي انتهى به الأمر في أحد مطابخ المطاعم الفاخرة، فخرج إلى امرأة صافحت كبير الطهاة، ومنها انتشر إلى موظفة الصندوق التي استلمت منها بطاقة الائتمان، والنادل الذي حمل كأس الماء الذي شربت منه. من الصين سافرت بيث إيمهوف (جوينث بالترو)، إلى مينابولس في أمريكا، وكانت عرجت على شيكاغو حيث التقت أحد أصدقائها فانتقلت العدوى إليه أيضاً. والسائق الذي أقلها من المطار إلى مكان إقامتها في مينابولس استلم منها أوراقاً وقّعتها للتو، وفي المنزل حضنت صغيرها، وقبّلته فالتقط كل هؤلاء الفيروس بسرعة.

في البداية أنت لا تفهم من تسبب بالعدوى لمن، ترى البطلة تعاني أعراض سعال، وحرارة مرتفعة، وفي الوقت نفسه أفراد متفرقون يعانون الأعراض نفسها، إلى أن تتوفى بيث، وبالتالي كل المصابين، ومنهم طفلها، وتبدأ حالة الطوارئ، وتتحرك كل الأجهزة: منظمة الصحة العالمية، مركز السيطرة على الأمراض، الأجهزة الأمنية والاستخبارات الأمريكية، وطبعاً منظمة الأمم المتحدة.

وكل ما توصلوا إليه أنه فيروس انتشر بسبب لمس الأسطح، والمقصود بلمس الأسطح، كما يوضح الكاتب على لسان د. إيرين ميرس (كايت وينسلت) ضابطة في قسم الأوبئة بالمخابرات الأمريكية، أن «الإنسان العادي يلمس وجهه من ألفين إلى ثلاثة آلاف مرة يومياً، 3 إلى 5 مرات في كل دقيقة هو مستيقظ فيها»، ويلمس المصاعد، والسلالم، والأبواب، وفي مواصلات النقل. لذا تنتقل العدوى بسرعة.

فكرة «لمس الأسطح» تجعلك تفكر في كل ما يحيط بك، وتلمسه خلال تنقلاتك خارج، وداخل منزلك. وأن تشاهد الفيلم اليوم مع بداية انتشار فيروس تتطابق مواصفاته بكثير من تفاصيلها مع ما أطلقوا عليه وقتها اسم «إم إي في 1» الذي مصدره الخفاش، وانطلق من هونج كونج، في حين انطلق «كورونا» من ووهان، ومن المصدر نفسه (الخفاش)، فهذا يمنحك إحساساً مضاعفاً بالرعب والقلق، وتقنع نفسك بأن ما تشاهده قد يتطور ليصير حقيقة. هنا يأتي دور الباحثين عن إضافة البهارات، وإدخال الرعب، بل الذعر إلى نفوس الناس، فيزداد القلق، تماماً كما حصل في الماضي مع انتشار «سارس» من الصين عام 2002 ومات بسببه 300 إنسان، وتبعه تفشي إنفلونزا الطيور عام 2003 في دول عدة حول العالم، وبعدها إنفلونزا الخنازير عام 2009.

ولا نتوقف في حديثنا اليوم عن الفيلم، عند أبطاله، وإن ضم مجموعة من المشاهير أمثال مات دامون (بدور ميتش إيمهوف)، زوج بيث أدتها جوينث بالترو، ماريون كوتيار (د. ليونورا أورانتس)، كايت وينسلت (د. إيرين ميرس)، جود لو (الصحفي آلن كرومويد)، لورنس فشبيرن (دكتور شيفر)، جينيفر إيهلي (د. آلي هكستل).. ما يهمنا مضمون العمل الذي اخترع مؤلفه فيروساً صودف أن تشابه مع فيروس «كورونا». المشاهد التي التقطها المخرج سوديربيرج للشوارع والمحال والحالات والمدينة ومختلف الأماكن العامة، تشبه المشاهد الآتية من ووهان، ومدن في الصين، ومنازل أصيب أهلها بالوباء. هذه ليست توقعات، بل هي رؤية إخراجية بارعة في تقريب الخيال من الواقع، والتحليل بمنطق يمكن للمشاهد أن يصدقه، ويمكن للحياة أن تضعنا في ظرف مشابه له.

الفيلم يضعنا أمام احتمالات عدة، منها أن يكون الفيروس «مرضاً صناعياً»، أي مصطنعاً، أو أن يكون التأخر في تقديم العلاج للناس بسبب شركات (حددها بالفرنسية والأمريكية) تملكه وترفض إعطاءه للمتاجرة به، وأخيراً أن السياسة تلعب دوراً مهماً في انتشار الأوبئة وتأمين العلاج لها، وطريقة إجراء الأبحاث العلمية، وتلعب الوساطة دوراً، حيث يتم تأمين اللقاح إثر التأكد من فاعليته، على طاقم العمل داخل تلك الأجهزة وعائلاتهم والدائرة الصغيرة المقربة لهم، وأحياناً يتم تصنيع لقاح «مزيف» لإسكات الناس، خصوصاً المطالبين بأن يكونوا على قائمة أوائل الحاصلين عليه.

هناك كاتب يجيد قراءة الزمن والأحداث، ويضع مخيلته في خدمة هذه القراءة ليرى الخط الذي تسير باتجاهه بعض الأحداث، وإلى أين قد تأخذ البشرية، وكيف سيكون شكل الحياة وقتها، لكن هذه الأمور بعيدة كل البعد عن التنبؤ، حتى السلسلة التلفزيونية الكرتونية الشهيرة «سيمبسون» التي يظهر كل فترة تناولها في التسعينات لأحداث وقعت فعلياً في سنوات لاحقة. الأحرى أن نقول إنه بفضل تطور التقنيات، والتواصل الاجتماعي، أصبح هناك من ينبش في ملفات السينما والتلفزيون عن أعمال تطابقت أحداثها مع ما يجري في حياتنا. ولا بد أن يجد المرء بعض التطابق، علماً بأن «كورونا» ليس الفيروس الأول الآتي من الصين، ولا الوباء الأول الذي فتك بآلاف البشر، وقد تكون مخيلة سكوت بيرنز استقت أحداث القصة مما مضى، لا مما هو آت.

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