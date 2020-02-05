تطبيق مواد الابتكار على جميع مراحل التعليم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم

أعلن حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن تطبيق مواد الابتكار على طلبة المدرسة الإماراتية في جميع مراحل التعليم من الروضة إلى الثاني عشر حالياً؛ إذ تطبق في مرحلة رياض الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، لتعزيز مهارات اللغتين لدى الطلبة.

وقال إن الوزارة، بدأت إدخال مواد دراسية تساعد الطلبة في مرحلة رياض الأطفال، على الإبداع والتفكير الخلاق، موضحاً أن الوزارة تركز على تطوير وتعديل المواد الدراسية سنوياً لمواكبة المتغيرات العالمية في منظومة التعليم، فضلاً عن أنها أنشأت أكاديميات تخصصية للطلبة الراغبين في التعمق في مجالات، مثل: الزراعة والصناعة وصيانة الطائرات، وغيرها.

وأفاد بأن مناهج المدرسة الإماراتية، مشبعة بعلوم الفضاء سواء في مواد الفيزياء والهندسة والبرمجة، وهناك نادٍ متخصص للطلبة، لتصميم الطائرات، وسوف تتم إتاحة الفرصة لمشاركة طلبة الجامعات فيه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن مهارات الذكاء الاصطناعي متعددة، لذا يتم التركيز على تحديثها، إضافة إلى أن الوزارة أدخلت الذكاء الاصطناعي في عدد من المواد الدراسية، منها مادة التصميم والتكنولوجيا، ومادة العلوم والكمبيوتر.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الأول للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2020 في نسخته الرابعة، الذي انطلقت أمس في «فيستيفال سيتي مارينا دبي»، وتنظمه الوزارة سنوياً، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، وتتواصل فعالياته لغاية 8 فبراير الجاري.

شهد حفل الافتتاح، جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتورة آمنة الضحاك وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الأنشطة، والدكتور حمد اليحيائي، وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المناهج والتقييم، وعدد كبير من المسؤولين والقيادات التربوية وخبراء التعليم والمختصين في الشأن التعليمي والطلبة.

خط تماس

وأكد الحمادي، خلال كلمته الافتتاحية، أن وزارة التربية، تقف على خط تماس واحد مع أجندة الدولة ومستهدفاتها في هذا المجال، لاسيما السياسة الوطنية للعلوم والابتكار، وهدفنا تحقيق أفراد مبتكرين، من خلال إدارة الابتكار في المدرسة الإماراتية بما يلبي التوقعات والخطط الموضوعة، لذا كانت البداية من وضع نظام تعليمي ابتكاري، ومناهج دراسية تعزز هذا الهدف، وتنويع المسارات التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة. وأفاد بأن الوزارة، تستعد للخمسين سنة القادمة، من خلال وضع نظام تعليمي مبتكر، يؤسس لجيل ابتكاري ومهاري، ويسهم في استدامة التطوير والعمل لتحقيق مكتسبات وطنية إضافية.

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سياسات وتشريعات

وأضاف أنه عندما نتحدث عن تحقيق السياسات والتشريعات الوطنية، التي تتصل في تمكين المجتمع من مهارات المستقبل والابتكار، فإن أول ما نلتفت إليه هو قطاع التربية والتعليم، ودور المدرسة الإماراتية في تكريس المفاهيم ووضع الأدوات الكفيلة في بناء مجتمع مدرسي مبتكر ومبدع.

وأشار إلى أن الوزارة، تستهدف زيادة العمق المعرفي في المواد الدراسية المقررة على الطلبة، وليس الهدف زيادة عدد هذه المواد؛ إذ إن المناهج المقررة كافة متكاملة، وتؤدي الغرض الأساسي وهو صقل مواهب طالب المدرسة الإماراتية.

وشهد اليوم الأول للمهرجان، جلسة تفاعلية، قدمها مارك روبر، الخبير في مجال إنتاج الأفلام التعليمية على منصة اليوتيوب، استعرض خلالها سلسلة من ابتكاراته ذات الطابع الترفيهي المبنية على العلوم، وشهدت جلسته تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة ورواد المهرجان.

العالم الشاب

استقطبت مسابقة الإمارات للعالم الشاب 2472 مشروعاً مقدمة من 5791 طالباً وطالبة من 427 مدرسة من مختلف مدارس الدولة الحكومية والخاصة، وتحاكي المسابقة مجالات متعددة وهي التكنولوجيا والعلوم البيولوجية والبيئة وعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والعلوم الاجتماعية والسلوكية.

وتشهد الأيام الثلاثة الأولى، عقد مؤتمر علمي لتبادل الأفكار والخبرات، ويوفر فرصة لإلهام وتحفيز الطلبة من قبل نخبة من وزراء الدولة وكبار الشخصيات ومتحدثين دوليين.

يقدم المهرجان 34 جائزة 18 منها نقدية تقدمها الوزارة للطلبة، إلى جانب 8 جوائز متخصصة تقدمها جهات مشاركة عدة في المهرجان، و 3 جوائز للمشاركين في تحدي المبتكرين الصغار، إلى جانب 4 جوائز لأفضل معلم من كل فئة من فئات مسابقة الإمارات للعالم الشاب، فضلاً عن جائزة مخصصة لأفضل مدرسة مشاركة وتبلغ قيمة الجوائز النقدية 326 ألف درهم.